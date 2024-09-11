Ожидается, что на мероприятии компания объявит о доступности новых ускорителей вычислений и процессоров.

AMD запланировала на 10 октября мероприятие Advancing AI 2024, которое будет посвящено ускорителям вычислений AMD Instinct, процессорам AMD EPYC 5-го поколения, а также другому оборудованию для серверного и бизнес-сегмента, сообщают VideoCardz и Wccftech. Конечно же, одной из основных тем мероприятия станет искусственный интеллект (ИИ).

Источник изображения: AMD, Wccftech

Как полагают в VideoCardz, на мероприятии компания объявит о доступности ускорителя вычислений Instinct MI325X, который был представлен ранее. Ускоритель предлагает 288 гигабайт памяти HBM3e с пропускной способностью 6 терабайт в секунду, его пиковая теоретическая производительность в режиме FP8 достигает 2,6 квадриллионов операций в секунду (PFLOPS). Компания утверждает, что на одном Instinct MI325X можно работать с ИИ-моделями, содержащими триллион параметров. Что касается процессоров AMD EPYC 5-го поколения, ранее компания представила серию Turin с количеством ядер Zen 5 до 128, а также серию Turin Dense с количеством ядер Zen 5c до 192. Не исключено, что на мероприятии также представят процессоры AMD Ryzen AI 300 PRO для бизнеса.

Следующим крупным мероприятием для компании, скорее всего, станет CES 2025. Накануне появилось подтверждение, что компания готовит на начало 2025 года мобильные процессоры Krackan, кроме этого на CES 2025 могут представить мобильные Strix Halo с интегрированной графикой дискретного уровня и новые игровые видеокарты Radeon RX 8000.