Ryzen 5 7600X3D как минимум, на 15% дешевле 7800X3D.

Вопреки первоначальным сообщениям, AMD Ryzen 5 7600X3D не будет доступен исключительно в американской торговой сети Micro Center, он появится в Европе, в Германии, но тоже как эксклюзив одной из торговых сетей, в данном случае это Mindfactory, сообщает VideoCardz со ссылкой на главного редактора ресурса HardwareLuxx Андреаса Шиллинга (Andreas Schilling).

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В Европе новый 6-ядерный 3D V-Cache процессор AMD AM5 будет стоить 329 евро, что значительно дешевле 388…499 евро, с которыми необходимо расстаться при покупке 8-ядерного Ryzen 7 7800X3D. Как минимум, 7600X3D на 15% дешевле. Что касается разницы в производительности, по данным PC Games Hardware, в среднем 7600X3D на 8,3% медленнее в играх, но при этом по цифрам он всё ещё лучше Ryzen 7 9700X и требует совсем немного энергии — среднее энергопотребление в десяти играх 48 ватт (как у 7500F). Процессор показал лучшую производительность на ватт.

Источник изображения: PC Games Hardware

В PC Games Hardware пришли к выводу, что Ryzen 5 7600X3D является победителем с точки зрения эффективности, но не впечатляет по цене. Рецензенты отметили текущую тенденцию быстрого снижения цен на процессоры AMD, не исключено, что вскорости процессор немного подешевеет.