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Moleculo
Acer представила новую видеокарту GeForce RTX 4090 в составе игрового ПК Predator Orion 7000
Компьютеры будут основаны на новейшей платформе Intel.

Компания Acer анонсировала на YouTube новый настольный игровой компьютер с фирменной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, сообщает VideoCardz. Компьютер Predator Orion 7000 (или серия компьютеров) будет основан на новой настольной платформе Intel LGA 1851 с процессорами Core Ultra 200 семейства Arrow Lake-S.

Видеокарта, показанная в опубликованном видеоролике, оснащается массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами чёрного цвета. Кожух системы охлаждения сочетает элементы чёрного и тёмно-серого цвета, а также несколько полос с RGB подсветкой и светящийся логотип GeForce. Отдельных изображений видеокарты на данный момент нет и неизвестно, появится ли эта модель в продаже отдельно от готовых компьютеров.

Источник изображения: Acer, Predator Gaming, VideoCardz

Acer сравнительно недавно начала выпускать видеокарты для розничной продажи, в 2022 году компания представила видеокарты Intel Arc серии A в рамках линейки Predator, а позже видеокарты AMD Radeon RX 7000 в исполнениях Predator и Nitro: RX 7600 XT, RX 7700 XT, RX 7800 XT и RX 7900 GRE. Кроме этого, компания демонстрировала прототипы флагманских видеокарт AMD Radeon RX 7900 и NVIDIA GeForce RTX 4090, последняя выглядела особенно интересно за счёт моноблочной системы жидкостного охлаждения, все элементы которой, включая радиатор, устанавливались на видеокарту. AIO-прототип RTX 4090 от Acer так и не появился в продаже, но, похоже, компания разработала более простой вариант со стандартным воздушным охлаждением.


#видеокарты #acer #игровые пк
Источник: videocardz.com
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