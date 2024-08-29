Анонс консоли ожидают в сентябре.

Известный инсайдер billbil-kun опубликовал на платформе Dealabs изображение, на котором, предположительно, показан дизайн игровой консоли PS5 Pro, сообщает VideoCardz. Судя по всему, общий вид консоли мало чем отличается от того, что получили обновлённые версии стандартной PS5, в народе прозванные Slim. Изменения видны в боковых панелях, где вместо одной полосы теперь три, также нечто похожее на жабры виднеется в верхней части корпуса за боковыми панелями, возможно, это вентиляционные отверстия, по рассматриваемому наброску сложно что-либо сказать наверняка.

Источник изображения: Jaromír Kavan, Unsplash (отредактировано)

Инсайдер рассказал, что консоль получит прежнее бело-чёрное цветовое оформление, станет немного толще, спереди расположат два порта USB Type-C и кнопку питания. На представленном изображении показан вариант консоли без дисковода, появится ли вариант с дисководом — не уточняется. Ожидается, что PS5 Pro будет поставляться с контроллерами DualSense в текущем их дизайне. Анонсировать консоль могут в сентябре.

Источник изображения: Dealabs

По слухам, PS5 Pro получит значительное обновление графической подсистемы: до 60 вычислительных блоков Compute Units (CU) на базе усовершенствованной архитектуры RDNA 3 с доработками из RDNA 4 по части трассировки лучей. Также консоль оснастят более быстрой памятью, нейронным блоком. Планируются и новые технологии, включая масштабирование на базе искусственного интеллекта PSSR.