Ранее инсайдер назвал конфигурации памяти.

Вслед за информацией о потенциальных конфигурациях памяти будущих видеокарт AMD RDNA 4 блогер и инсайдер, известный в X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @Kepler_L2, назвал и объёмы кэш-памяти Infinity Cache, сообщает VideoCardz. Судя по всему, графический процессор Navi 48 с 256-битной шиной памяти предложит 64 мегабайта (МБ) Infinity Cache, при отключении контроллеров памяти для реализации 192-битной шины останется доступно 48 МБ кэш-памяти 3-го уровня.

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В текущей серии видеокарт AMD Radeon RX 7000 флагманский графический процессор Navi 31 предлагает до 96 МБ кэш-памяти Infinity Cache. Графический процессор Navi 48 рассматривается как преемник Navi 32, кэш-памяти у последнего столько же — 64 МБ в максимальной конфигурации.

По слухам, AMD не нацелена на флагманский сегмент с игровыми видеокартами RDNA 4, которые могут выйти в рамках серии Radeon RX 8000. Старшей модели серии, предположительно Radeon RX 8800 XT, в играх с трассировкой лучей инсайдеры приписывают производительность на уровне NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080.

Ранее в Geekbench отметилась первая видеокарта AMD RDNA 4: модель получила графический процессор с вычислительными блоками в количестве 56 единиц и 16 гигабайт видеопамяти. AMD ещё не подтвердила дату выпуска новых видеокарт.