Вероятно, это один из старших представителей серии AMD Radeon RX 8000.

Видеокарта AMD Radeon RX 8000 серии впервые появилась в базе данных Geekbench, сообщает Wccftech. Конкретное наименование модели неизвестно, то, что это именно представитель нового семейства на базе архитектуры RDNA 4 специалисты поняли по кодовому обозначению GFX1201, которое упоминается в драйверах AMD и соответствует решению на базе флагманского чипа следующего поколения Navi 48.

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Согласно отчётам (один из них), рассматриваемая видеокарта оснащена 17 гигабайтами видеопамяти, а в используемом варианте графического процессора Navi 48 активно 28 вычислительных блоков. Здесь стоит уточнить, что речь идёт не о блоках Compute Units (CU), а о Work Group Processors (WGP), каждый из которых в предыдущих версиях архитектур RDNA объединял по два CU. Таким образом, по терминологии AMD графический процессор данной модели содержит 56 вычислительных блоков CU. Рабочая тактовая частота GPU, указанная в отчёте, 2,1 гигагерц.

Источник изображения: Geekbench

Скорее всего, перед нами ранний образец: программное обеспечение Geekbench ещё не может полностью распознать характеристики видеокарты, частота работы её графического процессора занижена, по сравнению с решениями текущего поколения, а результат первого OpenCL тестирования слишком низкий — около 33 тысяч баллов.

AMD пока не делится подробностями о новых видеокартах RDNA 4, работа над новинками прослеживается в обновлении драйверов для Linux и теперь есть первые результаты в Geekbench, что, вероятно, приближает нас к релизу. Когда видеокарты представят, неизвестно. На прошлой неделе инсайдер Moore’s Law Is Dead предположил, что анонс может состояться ближе к закрытию выставки Gamescom 2024, а презентация осенью. Gamescom завершился, анонса видеокарт не было. Другой прогноз, озвучивавшийся инсайдерами ранее, предполагал презентацию видеокарт AMD Radeon RX 8000 на выставке CES 2025 в начале следующего года.