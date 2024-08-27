Видеокарты будут использовать быстрые чипы GDDR6.

В будущей серии игровых видеокарт AMD RDNA 4, предположительно Radeon RX 8000, будут использовать видеопамять GDDR6 с чипами, работающими на скорости до 20 гигабит в секунду (Гбит/с), сообщает Wccftech со ссылкой на намёки блогера и инсайдера @Kepler_L2 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Блогер назвал три потенциальные конфигурации памяти для видеокарт, входящих в будущую линейку: 16 гигабайт (ГБ) с 256-битной шиной, чипами 20 и 18 Гбит/с; 12 ГБ со 192-битной шиной и чипами 19 Гбит/с.

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Чипы памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с используются видеокартами текущей серии AMD Radeon RX 7000, включая RX 7900 XT и XTX. В конфигурации с 256-битной шиной такие чипы обеспечат пропускную способность 640 гигабайт в секунду (ГБ/с). С чипами 18 Гбит/с этот показатель снизится до 576 ГБ/с, а конфигурация со 192-битной шиной и чипами 19 Гбит/с обеспечит пропускную способность 456 ГБ/с.

Ожидается, что будущая серия видеокарт будет основана на двух графических процессорах: Navi 48 (GFX1201) и Navi 44 (GFX1200). Графический процессор Navi 48 является лучшим из двух, он и станет основой видеокарт с 256- и 192-битной шиной, в то время как Navi 44 будет поддерживать 128-битный интерфейс памяти, полагают в Wccftech.

В Сети всё больше слухов о том, что видеокарты AMD Radeon RX 8000 не будут нацелены на флагманский сегмент, якобы компания сосредоточится на начальном и среднем сегменте, что, в частности, объясняет применение GDDR6 памяти вместо новой более быстрой GDDR7. Решениям на базе архитектуры RDNA 4 приписывают значительно более высокую производительность в трассировке лучей. Когда видеокарты представят, неизвестно, на этот счёт есть разные мнения, наиболее вероятной считается презентация на CES 2025.

Накануне в Geekbench впервые отметилась видеокарта AMD RDNA 4, предположительно Radeon RX 8800 XT. Модель получила графический процессор с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве 56 единиц и 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Вероятно, тестировался ранний инженерный образец, первые результаты занижены и ничем не примечательны.