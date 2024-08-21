Ранее инсайдеры назвали дату анонса.

Первые разблокированные K-процессоры Intel Core Ultra 200 для настольных компьютеров и материнские платы LGA 1851 на базе микросхем Intel Z890 будут официально представлены 17 октября, вероятно, в этот день за рубежом начнутся продажи новинок, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский форум Board Channels. Как минимум, сначала в продаже появится три процессора: 24-ядерный Core Ultra 9 285K, 20-ядерный Core Ultra 7 265K, 14-ядерный Core Ultra 5 245K. Высока вероятность, что вместе с ними появится ещё три модели KF с отключённой интегрированной графикой.

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Новый сокет Intel LGA 1851 не совместим с LGA 1700, несмотря на те же размеры. Также на новой платформе Intel отказывается от DDR4 памяти, настольные процессоры Core Ultra 200 поддерживают только DDR5. В данном случае сэкономить при обновлении не получится. При этом не факт, что Intel больше не выпустит новинок для LGA 1700, ходят слухи о семействе процессоров Bartlett Lake-S, где, в частности, могут появиться модели только с производительными ядрами. Официально это не подтверждено.

Согласно предыдущим слухам, Intel Core Ultra 200 анонсируют 10 октября.