AMD ранее подтверждала разработку новых 3D V-Cache процессоров.

В HTML коде микросайта компании ASUS, посвящённого новым платам AMD 800 серии, нашли упоминание новых 3D V-Cache процессоров AMD, серии Ryzen 9000X3D для платформы AM5, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @momomo_us в социальной сети X (заблокирована в РФ). Кроме процессоров в коде нашли упоминание бюджетных плат на базе чипсетов B850 и B840.

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Находка не подтверждает ни характеристики будущих 3D V-Cache процессоров, ни дату их выхода, тем не менее, может намекать на скорую презентацию серии AMD Ryzen 9000X3D. Ранее ходили слухи, что AMD может представить первые процессоры этой серии уже осенью. Как говорил один из представителей компании, в новых Ryzen 9000X3D будет ряд «крутых» изменений и нововведений.

Источник изображения: VideoCardz

Накануне один из инсайдеров заявил, что AMD готовит для AM5 ещё и Ryzen 5 7600X3D, представить его могут в начале сентября. Для платформы AM4 тоже продолжают выходить новинки, если их можно так назвать: AMD приписывают подготовку Ryzen 5 5500X3D.