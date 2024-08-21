Только 20 экземпляров для розыгрыша.

ASUS представила на Gamescom свою видеокарту с тематическим оформлением по игре Warhammer 40000: Space Marine 2, сообщает Cowcotland. Её основой стала AMD Radeon RX 7900 XTX в исполнении TUF Gaming.

Источник изображения: ASUS ROG Global, YouTube

Модель получила уникальную раскраску: кожух системы охлаждения, вентиляторы и задняя панель преимущественно окрашены в синий цвет — основной цвет доспехов главного героя игры, капитана космодесантников Деметриана Тита, и ордена Ультрамаринов, к которому он относится. Все остальные атрибуты доспехов капитана тоже нашли отражение в дизайне видеокарты, это различные эмблемы, золотые накладки и знаки, в жёлто-золотистый цвет окрашен весь радиатор системы охлаждения.

Источник изображения: Cowcotland

Купить эту видеокарту не получится, во всяком случае в розничной продаже или интернет магазинах: ASUS подготовила только 20 экземпляров, которые будут разыграны по завершению выставки Gamescom 23 августа. За розыгрышем можно следить на специальном подсайте компании. Там же с помощью встроенного конфигуратора предлагается собрать идеальный компьютер для Warhammer 40000: Space Marine 2.