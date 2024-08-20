Большинство тематических вариантов основано на NVIDIA RTX 4070 SUPER.

Как оказалось, помимо видеокарт в стиле Black Myth: Wukong от брендов Zotac, Galax и Colorful свои версии выпустили и другие: Gainward, Gigabyte, Manli, MSI и Inno3D, — об этом сообщает аккаунт компании NVIDIA в китайской социальной сети Weibo. В VideoCardz собрали основную информацию о всех видеокартах. Пожалуй, оставшиеся пять моделей стоит перечислить в одной новости.

Источник изображения: NVIDIA в Weibo

Gainward представила тематическую RTX 4070 SUPER, взяв за основу модель из фирменной серии Snow и оснастив её кастомным бэкплейтом с изображением Короля Обезьян — главного героя Black Myth: Wukong. Источник изображения: Gainward и VideoCardz

В Gigabyte тоже выбрали RTX 4070 SUPER, в данном случае за основу взяли фирменное исполнение Gaming OC, основные изменения: цветовое оформление и бэкплейт с изображением главного героя игры. Источник изображения: Gigabyte и VideoCardz

Вариация RTX 4070 SUPER от Manli использует дизайн Gallardo с кастомным бэкплейтом. Источник изображения: Manli и VideoCardz

MSI же выбрала вариант GAMING X SLIM — похоже, это единственная модель без рисунка главного героя игры на задней панели, однако, судя по сообщению NVIDIA, у этой модели должна быть специальная накладка на бэкплейт и вот на ней рисунок уже присутствует, в VideoCardz об этом не упомянули. Источник изображения: MSI и VideoCardz

Так должна выглядеть версия видеокарты от MSI с накладкой. Источник изображения: NVIDIA в Weibo

Вариант Inno3D основан на дизайне iChill X3. Источник изображения: Inno3D и VideoCardz

Что касается вариантов Zotac, Galax и Colorful — о них рассказано в отдельных новостях. В отличие от большинства других брендов, Galax и Colorful выбрали для тематических видеокарт более производительные модели: Galax — RTX 4070 Ti SUPER, Colorful — RTX 4080 SUPER.