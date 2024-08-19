Главный герой игры изображён на задней панели.

ZOTAC выпускает к релизу игры Black Myth: Wukong тематическую версию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER в фирменном исполнении Trinity, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: ZOTAC

Конструктивно эта RTX 4070 SUPER аналогична другим моделям Trinity: используется трёхвентиляторная система охлаждения в 2,5-слота расширения толщиной, один 16-контактный разъём дополнительного питания. Видеокарта оснащается графическим процессором AD104-350 с 7168 ядрами CUDA и 12 гигабайтами видеопамяти GDDR6X со 192-битной шиной, есть небольшой заводской разгон — в режиме Boost частота повышена с 2475 до 2505 мегагерц.

Источник изображения: ZOTAC

ZOTAC RTX 4070 SUPER 12GB WUKONG выполнена преимущество в тёмных цветах, чёрном и тёмно-сером. Основное внимание привлекает рисунок на задней панели, на ней изображён главный герой игры Black Myth: Wukong — Король Обезьян Сунь Укун.

По информации VideoCardz, видеокарта анонсирована ZOTAC в Китае и на данный момент неизвестно, будет ли она доступна в других регионах.