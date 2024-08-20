Видеокарта напоминает древний артефакт.

В Китае производители видеокарт уделяют большое внимание релизу AAA-игры Black Myth: Wukong от своих соотечественников, компании Game Science. Ранее стало известно уже о двух тематических видеокартах, подошла ещё одна — Colorful выпускает свою версию на основе массивной GeForce RTX 4080 SUPER в фирменном исполнении iGame Advanced OC, сообщают ресурсы GamerSky и SMZDM.

Источник изображения: Colorful и JD.com

Вместо стандартного серебристо-чёрного оформления Colorful iGame Advanced OC видеокарта получила уникальный дизайн в античном стиле. В создании такого дизайна задействовали различные производственные процессы, если машинный перевод с китайского верен, помимо окраски распылением говорится о специальных процессах нанесения узоров, берущих начало из традиционных китайских ремёсел, процессах «запекания», состаривания и других. Результат впечатляет, видеокарта напоминает древний артефакт.

Источник изображения: Colorful и JD.com

В числе преимуществ видеокарт Colorful iGame GeForce RTX 4080 SUPER Advanced OC массивная система охлаждения, занимающая больше трёх слотов расширения. В конструкции радиатора используется испарительная камера, девять тепловых трубок, конструкция пропаяна. Вентиляторы отличаются конструкцией лопастей Hurricane Scythe для формирования мощного направленного потока воздуха и используют двойные шарикоподшипники. Видеокарта предлагает два профиля, с частотой графического процессора до 2550 мегагерц и до 2625 мегагерц. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER оснащается графическим процессором с 10240 CUDA ядрами и 16 гигабайтами видеопамяти GDDR6X.

Источник изображения: Colorful и JD.com

Похоже, видеокарты с тематическим дизайном не единственный продукт Colorful в честь выхода Black Myth: Wukong. Так, на странице компании в социальной сети Bilibili сообщается о выпуске твердотельных накопителей CN700 с дизайном по этой игре.