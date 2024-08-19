Компания якобы расширяет штат для работы в данном направлении.

По слухам, ARM наращивает усилия по разработке высокопроизводительного графического процессора, который мог бы конкурировать с лучшими решениями на рынке, сообщает VideoCardz со ссылкой на издание Globes. По данным источника, компания расширяет штат инженеров-разработчиков одного из подразделений в Израиле, нанимая около сотни новых сотрудников, основные направления разработки: игровая графика, видеоигры, искусственный интеллект.

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В отчёте не уточняется, на каком этапе находится разработка, какие-либо сроки неизвестны, более того, нет никакой информации о самой разработке, будет ли это интегрированное графическое решение или дискретное. Как отмечают в VideoCardz, такая разработка может растянуться на годы, за это время ситуация на рынке способна измениться, повлияв на приоритеты компании.

Архитектура ARM в персональных компьютерах только начинает набирать обороты: Qualcomm вышла на этот рынок со своими новыми чипами Snapdragon X, ходят слухи о совместной разработке конкурирующего чипа компаниями MediaTek и NVIDIA, в сегменте закрепилась Apple, разработавшая уже несколько поколений чипов M. Все эти компании, скорее всего, будут конкурировать с Intel и AMD, которые пока придерживаются архитектуры x86. По слухам от инсайдера Moore's Law Is Dead, в AMD тоже разрабатывают ARM процессор, но проект якобы зависит от большого количества факторов, поэтому неизвестно, будет ли закончена разработка и появится ли процессор на рынке.