One-Netbook показала внешнюю видеокарту с Radeon RX 7800M в деле.

Мобильная дискретная видеокарта AMD Radeon RX 7800M получит полноценный графический процессор Navi 32 и 12 гигабайт видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной, сообщает VideoCardz со ссылкой на One-Netbook — компания оснастит рассматриваемым графическим ускорителем свою новую док-станцию OneXPlayer OneXGPU 2.

Источник изображения: ONE-NETBOOK, YouTube

В полной конфигурации графический процессор AMD Navi 32 предлагает 60 вычислительных блоков Compute Units (CU) или 3840 потоковых процессоров Streaming Processors (SP). Мощность карты можно настроить на 180 ватт — это тот же уровень, что и у RX 7900M. Настольная AMD Radeon RX 7800 XT тоже использует графический процессор Navi 32 со всеми активными блоками CU, однако памяти у видеокарты больше — 16 гигабайт GDDR6 с общей 256-битной шиной.

Источник изображения: ONE-NETBOOK, YouTube

В демонстрации на OneXGPU 2 запускали God of War и Red Dead Redemption 2 с настройками графики Ultra, графическое решение обеспечило плавный игровой процесс.

AMD ещё не представила AMD Radeon RX 7800M официально. Остаётся надеяться, что видеокарта будет более распространена, чем RX 7900M, которую можно найти лишь в небольшом количестве очень дорогих ноутбуков.