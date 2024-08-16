Память с уникальным дизайном, драконом и традиционными китайскими декоративными узорами.

Компания Colorful Technology представила комплекты оперативной памяти iGame DDR5 Loong Edition в честь года Дракона, сообщает Guru3D. Оперативная память дополняет выпущенные раннее видеокарты и материнские платы iGame Loong Edition, что даёт возможность покупателям собрать комплект всех этих продуктов с единым уникальным дизайном.

Источник изображения: Colorful

Белые алюминиевые теплораспределители на модулях памяти Colorful iGame DDR5 Loong Edition украшает рисунок с драконом и традиционными китайскими декоративными узорами, включая Xiangyun (счастливые облака). В верхней части модулей располагается «ступенчатая» RGB-подсветка и золотистая панель с логотипом бренда.

Источник изображения: Colorful

Для этой специальной серии оперативной памяти используются чипы Hynix A-die, оптимизированные для разгона, а также различные конструктивные решения и материалы для повышения эффективности теплоотвода и охлаждения.

Источник изображения: Colorful

Доступно три разных комплекта Colorful iGame DDR5 Loong Edition: парный комплект общим объёмом 32 гигабайта (ГБ) со скоростью 6800 мегатранзакций в секунду (МТ/с), задержками CL32-45-45-108 и напряжением 1,4 вольт (В); комплект на 32 ГБ (2x16 ГБ) со скоростью 7200 МТ/с, задержками CL32-44-44-115 и напряжением 1,45 В; комплект общим объёмом 48 ГБ (2x24 ГБ), со скоростью 6800 МТ/с и задержками CL34-46-46-108.