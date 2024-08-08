Новый микрокод получил номер версии 129.

Оверклокер SAFEDISK опубликовал на форуме ASUS ROG бета-версии BIOS с исправлениями микрокода для процессоров Intel Raptor Lake, сообщает VideoCardz. В первую очередь стоит отметить, что эти бета-версии BIOS предназначены для энтузиастов, которым не терпится протестировать обновление на свой страх и риск, они распространяются не через официальный сайт ASUS, а публикуются оверклокером на сторонних файлообменниках. Обычным пользователям необходимо дождаться стабильных и официальных BIOS, которые появятся на сайте ASUS, возможно, с дополнительными инструкциями и оптимизациями. Новая версия микрокода получила номер 129, а бета-версии BIOS на момент написания доступны для плат Z790.

Источник изображения: Jose G. Ortega Castro, Unsplash

реклама

Intel планирует выпустить новый микрокод, устраняющий проблемы со стабильностью настольных процессоров Raptor Lake-S, в середине августа. Судя по всему, ASUS тесно работает с Intel над тестированием обновления и новые BIOS появятся в кратчайшие сроки после того, как Intel выпустит финальную версию микрокода.

Накануне появилась информация, что новый микрокод не повлияет на частоты процессоров в турборежиме и возможности разгона. Деградировавшим процессорам обновление уже не поможет, их нужно пытаться обменять по гарантии. Intel расширила гарантию определённых настольных процессоров Core 13- и 14-го поколения на 2 года, список был опубликован ранее.