Два года дополнительной гарантии.

После анонса через профильные СМИ компания Intel официально объявила о расширении гарантии на определённые настольные процессоры Core 13- и 14-го поколения.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Список процессоров приводится на изображении ниже, как можно увидеть, самыми младшими процессорами в этом списке являются модели Intel Core i5-13600K и KF, Core i5-14600K и KF. Также в списке присутствуют модели с базовым энергопотреблением 65 ватт, включая Core i7-13700 и Core i7-14700. Дополнительная гарантия распространяется не только на «коробочные» варианты, но и на процессоры, поставляемые в лотках, а также на OEM-процессоры.

Источник изображения: Intel

В случае с «коробочными» процессорами, за дополнительной помощью можно обращаться непосредственно в службу поддержки клиентов Intel, а в случае с процессорами, поставляемыми в лотках — к продавцу. Поскольку подразумевается, что OEM процессоры официально поставляются только сборщикам готовых систем, за дополнительной помощью необходимо обращаться к компании-сборщику, пишет Intel. Также в Intel рекомендуют обратиться в официальную службу поддержки компании, если предыдущие попытки воспользоваться гарантией оказались безуспешными.