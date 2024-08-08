Энергопотребление Intel Arrow Lake должно заметно снизиться, а новые видеокарты Battlemage могут дебютировать в этом году.

Предстоящее обновление микрокода для решения проблем процессоров Intel Raptor Lake не повлияет на частоты в турборежиме, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского блогера 小敌鸽, который побывал на местном мероприятии Intel и ASUS. Также блогер озвучил некоторые новые подробности о будущих процессорах и видеокартах Intel, согласно пересказу VideoCardz: процессоры Arrow Lake должны требовать меньше энергии, а новые видеокарты Battlemage ожидаются в этом году. Не вся информация подтверждается слайдами с мероприятия.

Источник изображения: Thufeil M, Unsplash

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Как сообщается, представители Intel утверждали на мероприятии, что будущее обновление микрокода не повлияет на частоты процессоров в турборежиме, иными словами, флагманские модели должны сохранить свои впечатляющие пиковые частоты. На возможности разгона обновление также не повлияет, хотя в данном случае непонятно, что именно имелось ввиду: ассортимент настроек или разгонный потенциал. На мероприятии в очередной раз подтвердили, что настольные процессоры Core 13- и 14-го поколения получат расширенную гарантию — плюс два года к основной. Накануне появился список процессоров, на которые распространяется этот бонус.

Что касается новинок, процессорам Intel Arrow Lake приписывают, как минимум, на 100 ватт меньшее энергопотребление в сравнении с предшественниками, при этом процессоры должны сохранить высокие рабочие частоты. В частности, этого удалось добиться за счёт применения новых технологий производства. Официальные данные о производительности пока не разглашаются. Новые дискретные видеокарты Intel Battlemage якобы планируют выпустить к концу года, рассказал блогер.

Intel планирует представить обновлённый микрокод для процессоров Intel Raptor Lake в середине августа, после чего производители материнских плат, как ожидается, в кратчайшие сроки выпустят обновлённые BIOS для своих материнских плат. Обновление должно решить проблемы со стабильностью процессоров, основной причиной которых названо завышение напряжения вследствие ошибки в микрокоде. Некоторые процессоры уже могли необратимо деградировать, в Intel ищут способы для их выявления. Презентацию новых процессоров Intel Arrow Lake ожидают в сентябре.