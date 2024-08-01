Для 60 FPS с высокими настройками графики в 1080p потребуется NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT.

Системные требования приключенческого боевика Star Wars Outlaws появились на странице игры в американском Ubisoft Store. Требования делятся на четыре уровня в зависимости от настроек качества графики и разрешения: минимальные, рекомендованные, высокие и ультра. Игре потребуется не менее 65 гигабайт свободного пространства на твердотельном накопителе, не менее 16 ГБ оперативной памяти, также на все уровнях подразумевается использование технологий масштабирования изображения с профилем, ориентированным на качество.

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Минимальные системные требования для игры в Star Wars Outlaws на низких настройках графики при частоте кадров 30 FPS: процессор не хуже AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700K, видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD RX 5600XT или Intel Arc A750. Рекомендованные системные требования для игры на высоких настройках графики в 1080p с частотой кадров 60 FPS: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-10400, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT.

Для игры в разрешении 1440p на высоких настройках графики и с частотой кадров 60 FPS потребуется AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i5-11600K, NVIDIA GeForce RTX 3080 10 ГБ, RTX 4070 12 ГБ или AMD Radeon RX 6800 XT. Настройки графики «Ультра» и 4K разрешение потребуют процессор не хуже AMD Ryzen 7 5800X3D или Intel Core i7-12700K, видеокарту уровня NVIDIA GeForce RTX 4080, AMD Radeon RX 7900 XTX и лучше.

Star Wars Outlaws разрабатывается Massive Entertainment в сотрудничестве с Lucasfilm Games, издателем игры является Ubisoft. Релиз запланирован на 30 августа, обладатели подписки Ubisoft+ Premium, Gold или Ultimate издания игры получают ранний доступ за три дня до общего релиза.