Разработчики осознанно внесли это изменение.

Чёрные рамки вокруг выделенных файлов и папок в проводнике Windows 11 не являются следствием ошибки июльского обновления операционной системы KB5040442, так и задумано, сообщает ресурс Windows Latest, авторы которого получили официальное подтверждение этого в Microsoft. В компании хотели увеличить контрастность выделения и поэтому осознанно изменили цвет рамки с синего на чёрный.

Источник изображения: Clint Patterson, Unsplash (отредактировано)

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Чёрные рамки не соответствуют дизайну Window 11, пишет автор Windows Latest, также утверждая, что ресурс получил много жалоб от читателей по этому поводу. Все недовольства Microsoft рекомендует отправлять через приложение Windows 11 «Центр отзывов» и, если жалоб будет много, в компании допускают возможность внесения правок в изменения, вызвавшие негодование пользователей. В рассматриваемом случае специалисты полагают, что изменения если и внесут, то случится это не скоро. Одним из вариантов в Windows Latest видят создание настройки, позволяющей изменять цвет и контрастность выделения.