Появится новая страница подтверждения с требованием объяснить причину загрузки.

В Google Chrome изменится процесс подтверждения загрузки потенциально вредоносных файлов, сообщает gHacks.

Источник изображения: Mitchell Luo, Unsplash

реклама

Браузер блокирует загрузку файлов, которые функция безопасного просмотра посчитает вредоносными. Загрузку можно выполнить принудительно, в текущих версиях браузера для этого достаточно совершить пару-тройку дополнительных действий: перейти на страницу загрузок, вызвать на заблокированной загрузке выпадающее меню и принудительно инициировать загрузку, подтвердив принятие рисков.

В будущих версиях Google Chrome этот процесс усложнится главным образом за счёт внедрения подтверждения в отдельной вкладке браузера, где пользователю потребуется не только принять риски, но и объяснить причину, выбрав один из предлагаемых вариантов: «Я создал этот файл», «Я доверяю сайту» и «Я готов принять риск».

Неизвестно, уменьшит ли этот новый барьер количество вредоносных загрузок, отмечают специалисты gHacks, для которых новые изменения показались странными. Не уточняется, могут ли ответы пользователей анализироваться для корректировки работы защитной функции, в таком случае, вероятно, обновление имело бы больший смысл.