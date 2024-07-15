Она получила более простой дизайн и меньшие вентиляторы.

ASUS выпустила третью версию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 в исполнении Dual, сообщает Tom’s Hardware. Новинку можно явно отличить как по наименованию, в котором присутствует обозначение V3, так и внешне, по более простому дизайну кожуха и меньшим вентиляторам. Несмотря на меньшие вентиляторы диаметром 90 мм, видеокарта сохранила частотные спецификации прежних версий и поставляется в двух вариантах: с заводским разгоном (OC) и без него.

Слева направо ASUS GeForce RTX 4060 V1, V2 и V3. Источник изображения: ASUS и Tom's Hardware

реклама

На этот раз размеры ASUS Dual RTX 4060 V3 практически не изменились, в сравнении с V2 речь идёт о десятых долях миллиметра, размеры новой видеокарты: 202×120×40,1 мм. Версия V2 заметно отличается по размерам от версии V1, в частности, она была примерно на 25 мм короче и занимала 2 слота расширения, а не 2,5. Судя по приведённым изображениям, изменения в новой версии V3 затронули радиатор, бэкплейт и, вероятно, даже печатную плату, но подробной информации об этом пока нет.

Сверху вниз ASUS GeForce RTX 4060 V1, V2 и V3. Источник изображения: ASUS и Tom's Hardware

Как считают в Tom’s Hardware, новая версия появилась как результат оптимизации конструкции в целях сокращения стоимости производства. Повлияет ли это на розничную цену видеокарты, неизвестно.