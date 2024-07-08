Новинка показала впечатляющие результаты.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Предположительно, результат тестирования 12-ядерного 24-поточного AMD Ryzen 9 9900X появился в базе данных Geekbench. По подсчётам Wccftech, процессор оказался быстрее 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 7950X и флагманов Intel Raptor Lake-S (Refresh). В состав тестовой системы входила материнская плата ASUS ROG Crosshair X670E Gene и 32 ГБ памяти DDR5, во время теста процессор повышал частоту до 5,6 ГГц.

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Источник изображения: Geekbench

В однопотоке AMD Ryzen 9 9900X набрал 3401 балл, а в многопотоке – 19756 баллов. В первом случае оценка выше 3250 баллов, которые обычно набирает Intel Core i9-14900KS в тестах Geekbench, во втором – может быть выше показателей 14900K с учётом работы последнего на «базовом» профиле Intel Baseline. Стоит напомнить, что базовый профиль несколько снижает производительность процессоров Intel в обмен на большую стабильность.

Источник изображения: Wccftech

В Wccftech называют многопоточную производительность AMD Ryzen 9 9900X феноменальной, поскольку процессор показывает близкую производительность при сравнении с предшественниками и конкурентами, которые имеют больше ядер. Если сравнивать новинку с 7900X, производительность выше на 11…16%, что согласуется с оценкой AMD роста IPC в архитектуре Zen 5.