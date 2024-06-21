Это двухслотовые решения, которые подойдут для кластерных вычислительных конфигураций.

Помимо двухслотовой NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с центробежным вентилятором, компания GIGABYTE выпустит в новой линейке комплектующих AI TOP две видеокарты AMD Radeon PRO с аналогичной системой охлаждения, сообщает VideoCardz — это Radeon PRO W7900 и W7800. Днями ранее AMD выпустила эталонную версию Radeon PRO W7900 в двухслотовом исполнении. Двухслотовая конструкция позволяет объединять эти карты в вычислительные кластеры, они ориентированы на применение в рабочих станциях для решения различных задач, связанных с искусственным интеллектом.

Источник изображений: GIGABYTE, VideoCardz

реклама

AMD Radeon PRO W7900 оснащается графическим процессором Navi 31 с 6144 ядрами, а W7800 — другой его версий с 4480 ядрами. Что касается видеопамяти, W7900 оснащается 48 ГБ GDDR6 с коррекцией ошибок (ECC), а W7800 — 32 ГБ. Одним из значимых преимуществ видеокарт Radeon PRO перед серией RTX 40 специалисты называют поддержку DisplayPort 2.1, включая самый быстрый вариант UHBR20. NVIDIA не выпустила ни одной карты с поддержкой этого стандарта, все игровые и профессиональные видеокарты текущего поколения поддерживают спецификацию DP 1.4.