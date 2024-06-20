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Moleculo
Поддержка процессоров Intel Lunar Lake, Panther Lake и видеокарт Battlemage улучшается в Linux 6.11
Linux 6.11 должен стать основой осенних дистрибутивов Linux.

Процессоры Intel Lunar Lake уже получили широкую поддержку в Linux. Но команда инженеров не останавливается на этом и добавляет новый патч с поддержкой цифрового линейного регулятора напряжения DLVR, который снижает потребляемую мощность и повышает общую эффективность этих маломощных SOC, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд публикаций Phoronix. Intel также работает над будущими поколениями процессоров, внедряя поддержку семейства Panther Lake в Linux 6.11. Хотя выпуск процессоров Panther Lake запланирован на вторую половину 2025 года, похоже, что команда Intel стремится реализовать поддержку заблаговременно, чтобы всё было готово к моменту запуска.

Источник изображения: Intel, Wccftech

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Патчи Intel Panther Lake добавили новый идентификатор устройства PCI (0xe428) в драйвер HDA и конфигурацию DSP — это поддержка звука. В Linux 6.11 появятся и более важные исправления. Как ожидается, Panther Lake станет значительным обновлением, предлагая новые архитектуры ядер и новую графику Xe3 (Celestial).

Наконец, в ядре реализуется поддержка дискретных видеокарт Intel Battlemage семейства Xe2. Новые патчи drm-intel-next-patches для драйвера DRM (Direct Rendering Manager) позволяют графическим процессорам Battlemage подключаться к дисплею. Кроме того, графический драйвер ядра Intel также поддерживает технологию Panel Replay, которая является частью спецификации eDisplayPort 1.5, предлагая конвейер с низким энергопотреблением для экономии энергии.

#intel #процессоры
Источник: wccftech.com
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