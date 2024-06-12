Речь идёт о собственном продукте компании, а не о том чипе, который, по слухам, NVIDIA разрабатывает при участии MediaTek.

MediaTek планирует выпустить Arm процессор для персональных компьютеров в конце следующего года, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Предполагается, что компания нацелена на конкуренцию с Qualcomm и другими производителями Arm чипов для ПК. Пока нет информации об участии чипов MediaTek в программе Microsoft Copilot+ PC, однако с учётом последних тенденций становится очевидно, что для конкуренции в сегменте ПК чипы MediaTek должны оснащаться производительным NPU и участвовать в данной программе Microsoft.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Подчёркивается, что речь идёт не о чипе, который, по слухам, компания NVIDIA разрабатывает при участии MediaTek, а о собственном продукте тайваньской компании. Что касается NVIDIA, ранее действительно появилось много слухов о том, что сотрудничество NVIDIA и MediaTek может расшириться и охватить процессоры для ПК и различных портативных систем, таких как игровые КПК. В интервью руководителей NVIDIA и Dell изданию Bloomberg был сделан намёк на возможный анонс компанией NVIDIA каких-то новых Arm решений в следующем году. Есть также слухи о разработке Arm процессоров компанией AMD, по информации инсайдера Moore’s Law Is Dead, компания прилагает большие усилия в данном направлении, но проект могут свернуть, если что-то пойдёт не так.