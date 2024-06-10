Якобы они появятся вместе с платами 800 серии спустя несколько месяцев.

AMD может выпустить процессоры Ryzen 9000X3D в сентябре, вскоре после начала продаж обычных моделей, сообщает ресурс club386 со ссылкой на свои источники, также утверждая, что в это же время появятся новые материнские платы 800 серии.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

реклама

Если информация подтвердится, AMD Ryzen 9000X3D появятся всего лишь через два месяца после начала продаж обычных моделей, что вызывает большие сомнения. Гораздо более длительный промежуток времени разделял начало продаж процессоров Ryzen 7000 и 7000X3D — около семи месяцев. AMD вряд ли будет выгодно обновлять линейку так быстро, кажется более разумным придержать обновление до выхода процессоров Intel Core Ultra 200 в четвёртом квартале. Так AMD потенциально сможет вернуть себе лидерство в тестах, если серия Intel Arrow Lake-S окажется конкурентоспособной, пишет VideoCardz.

В club386 отмечают, что к прогнозам стоит относиться скептически, если даже допустить, что на сегодняшний день информация верна, со временем планы компании могут измениться. Также не исключена неправильная интерпретация источника, возможно, на сентябрь планируется анонс процессоров AMD Ryzen 9000X3D, тогда их выпуск может прийтись на конец 2024 или начало 2025 года, как раз через шесть-семь месяцев после начала продаж Ryzen 9000.

Ранее специалисты HardwareLuxx тоже сообщали, что платы AMD 800 серии не появятся одновременно с процессорами Ryzen 9000. Цены на новые процессоры пока неизвестны, а что касается Ryzen 9000X3D — обещают «крутые» нововведения.