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Moleculo
Lian Li представила корпус SUP-01 с необычной компоновкой — видеокарта спереди
Устанавливается вертикально прямо за фронтальной панелью.

LIAN LI представила небольшой 45-литровый башенный корпус SUP-01 с необычной компоновкой, сообщает TechPowerUp. Его внутреннее пространство разделено на три секции воздушного потока, а видеокарта размещается спереди — устанавливается вертикально прямо за фронтальной панелью, что позволяет её системе охлаждения получить доступ к свежему воздуху. Регулируемый кронштейн позволяет перемещать видеокарту по вертикали и горизонтали для поиска оптимальной позиции, благоприятной с точки зрения охлаждения и эстетики.

Источник изображения: LIAN LI

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Также SUP-01 вмещает 360-мм AIO системы жидкостного охлаждения за панелью материнской платы, а панель из закалённого стекла без тонировки на левой стороне корпуса обеспечивает обзор основного отсека с материнской платой формата до ATX, включая модели с обратным расположением разъёмов питания. Кронштейн PCIe 4.0 платы-райзера оснащён светодиодными полосами, на кожухе отсека блока питания они тоже присутствуют: на верхнем крае по левой стороне корпуса и спереди.

Источник изображения: LIAN LI

Что касается трёх секций воздушного потока: в первой воздушный поток формирует видеокарта, вентиляторы которой засасывают воздух через переднюю панель, а также три предустановленных 120-мм вентилятора, которые выбрасывают воздух за панелью материнской платы; вторая секция за панелью материнской платы предназначена для AIO системы охлаждения процессора; в задней части корпуса можно установить 120-мм вентилятор для создания воздушного потока, способствующего охлаждению других компонентов, таких как оперативная память, подсистема питания процессора и накопители M.2. В корпус можно установить до четырёх накопителей 2,5 дюйма, два посадочных места могут вместить 3,5-дйюмовые накопители.

SUP-01 будет доступен в чёрном и белом цвете, предварительные заказы уже открыты, цена — 149,99 долларов США.

#lian li #корпуса
Источник: techpowerup.com
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