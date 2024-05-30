В VideoCardz назвали основные характеристики.

В преддверии выставки Computex 2024 было сделано несколько анонсов портативных игровых компьютеров, в частности, такое устройство готовит компания ZOTAC. В первоначальном объявлении не было технических подробностей, помимо того, что компьютер будет оснащаться 7-дюймовым сенсорным AMOLED экраном и двухступенчатыми триггерами. Ресурс VideoCardz выяснил более подробные спецификации.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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ZOTAC ZONE, именно так называется портативный компьютер, будет основан на 8-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 8840U семейства Hawk Point. В этот APU интегрирована графика Radeon 780M на базе архитектуры RDNA 3, количество вычислительных блоков — 12. Предполагается, что базовой настройкой мощности для APU станет уровень 15 Вт с возможностью повышения до 28 Вт. Разрешение дисплея 1080p, частота обновления 120 Гц, яркость — до 800 нит. На борту установлено 16 ГБ памяти LPDDR5X, есть поддержка твердотельных накопителей M.2 формата 2280, устройство поставляется с накопителем на 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора ZOTAC ZONE составляет 48,5 Вт·ч, время автономной работы оценивается в 1,25 часа.

Источник изображения: VideoCardz

Версия, которую планируют показать на Computex 2024, не является финальной, возможно, что-то из характеристик ещё изменится перед выпуском: устройство планируют вывести на рынок в следующем квартале.