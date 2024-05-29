Консоль получит настраиваемые двухступенчатые триггеры.

Компания ZOTAC тоже планирует выпустить портативную игровую консоль и привезёт рабочие образцы на предстоящую выставку Computex 2024, сообщается на сайте компании. Консоль получила название ZOTAC GAMING ZONE, 7-дюймовый сенсорный AMOLED дисплей и настраиваемые двухступенчатые триггеры. Остальные характеристики не раскрываются, на какой платформе основано устройство и каким процессором оснащается — неизвестно. Компания лишь отмечает «первоклассные» и «конкурентоспособные» характеристики, контроль качества. С процессом проектирования тоже можно будет ознакомиться на выставке.

Источник изображения: ZOTAC

реклама

ZOTAC также продемонстрирует на Computex 2024 весь спектр своих вычислительных решений, ориентированных на искусственный интеллект: видеокарты, специализированные и серверные системы, энергоэффективные платформы NVIDIA Jetson Edge и т.д. На стендах компании с видеокартами NVIDIA RTX можно будет ознакомиться с игровыми демонстрациями, где внутриигровые персонажи управляются искусственным интеллектом, познакомиться и опробовать генеративные модели ИИ для создания изображений, побеседовать с чат-ботом.

В числе других устройств на Computex 2024: серия внешних графических процессоров ZBOX (EGB), встраиваемые решения ZBOX PRO, мини-ПК ZBOX, включая серию систем Healthcare для медицины.