Компания Team Group рассказала о своих планах на выставку Computex 2024, которая пройдёт с 4 по 7 июня. В первую очередь сообщается о пополнении серии оперативной памяти T-Force Xtreem DDR5, новые модули предложат «…эксклюзивные возможности разгона, позволяющие повысить частоту до 10000 МГц…».
реклама
Вероятно, это будут первые модули, способные работать на такой скорости из коробки. Тем не менее, на сегодняшний день не на каждом процессоре и не каждой материнской плате можно добиться таких скоростных показателей. Возможно, ситуация изменится к лучшему с выходом новых процессоров AMD и Intel во второй половине года. Модули памяти в серии T-Force Xtreem DDR5 оснащаются алюминиевыми радиаторами толщиной 2 мм, на выставке компания представит новые варианты в белом (Fuji White) и розовом (Diamond Rose) цвете.
Также компания планирует представить на выставке модули памяти в серии T-Create Expert Ai CKD DDR5, ориентированной на рабочие системы в области искусственного интеллекта. В серии планируется представить парные комплекты с эффективной частотой 7200 МГц, задержками CL 58 и общим объёмом 48 ГБ (2×24). Модули оснащены радиаторами и микросхемами CKD (Client Clock Driver) для усиления и буферизации высокочастотных сигналов от ЦП.
В числе других продуктов Team Group на выставке PCIe Gen5 твердотельный накопитель T-Force GE Pro со скоростью последовательного чтения и записи до 14 и 11,8 ГБ/с соответственно, башенный кулер с вентилятором для охлаждения твердотельных накопителей — T-Force Dark AirFlow 5.