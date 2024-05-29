Они войдут в серию T-Force Xtreem DDR5.

Компания Team Group рассказала о своих планах на выставку Computex 2024, которая пройдёт с 4 по 7 июня. В первую очередь сообщается о пополнении серии оперативной памяти T-Force Xtreem DDR5, новые модули предложат «…эксклюзивные возможности разгона, позволяющие повысить частоту до 10000 МГц…».

Источник изображения: Team Group

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Вероятно, это будут первые модули, способные работать на такой скорости из коробки. Тем не менее, на сегодняшний день не на каждом процессоре и не каждой материнской плате можно добиться таких скоростных показателей. Возможно, ситуация изменится к лучшему с выходом новых процессоров AMD и Intel во второй половине года. Модули памяти в серии T-Force Xtreem DDR5 оснащаются алюминиевыми радиаторами толщиной 2 мм, на выставке компания представит новые варианты в белом (Fuji White) и розовом (Diamond Rose) цвете.

Также компания планирует представить на выставке модули памяти в серии T-Create Expert Ai CKD DDR5, ориентированной на рабочие системы в области искусственного интеллекта. В серии планируется представить парные комплекты с эффективной частотой 7200 МГц, задержками CL 58 и общим объёмом 48 ГБ (2×24). Модули оснащены радиаторами и микросхемами CKD (Client Clock Driver) для усиления и буферизации высокочастотных сигналов от ЦП.

Источник изображения: Team Group

В числе других продуктов Team Group на выставке PCIe Gen5 твердотельный накопитель T-Force GE Pro со скоростью последовательного чтения и записи до 14 и 11,8 ГБ/с соответственно, башенный кулер с вентилятором для охлаждения твердотельных накопителей — T-Force Dark AirFlow 5.