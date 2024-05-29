Кулер якобы будет оснащаться двумя вентиляторами.

Слухи о том, что будущий игровой флагман NVIDIA GeForce RTX 5090 в эталонном исполнении Founders Edition будет занимать только два слота расширения, подтверждает инсайдер, известный в X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @kopite7kimi, сообщает VideoCardz. Ранее об этом писали инсайдеры китайского форума ChipHell, где также появилась информация о сложной конструкции RTX 5090 из трёх печатных плат.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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Информация кажется нереалистичной, с учётом того, что флагманские видеокарты обычно потребляют много энергии, выделяют много тепла и требуют массивного охлаждения. Флагман текущего поколения, GeForce RTX 4090, обычно оснащается системами охлаждения, занимающими от 3 до 4 слотов расширения, иногда даже больше. Считается, что в первую очередь NVIDIA могла разработать конструкцию из нескольких печатных плат для реализации нестандартного воздушного охлаждения, которое позволило бы уместить подобную видеокарту в два слота расширения.

Судя по появившимся ранее снимкам инженерного образца кулера от так и не вышедшей RTX 4090 Ti (RTX TITAN Ada), компания планировала расположить графический процессор в плоскости, параллельной материнской плате. В таком случае толщину радиатора можно увеличить, ведь часть пространства не будет занимать печатная плата с компонентами, также проще реализовать продув радиатора, поскольку печатная плата не будет мешать движению воздушных потоков, возможно, и тепло к радиатору в такой конструкции отвести проще. Однако неизвестно, будет ли эта конструкция использоваться в RTX 5090 или какая-либо другая. Утверждается лишь, что радиатор будет оснащён двумя вентиляторами.

Характеристики GeForce RTX 5090 пока остаются неизвестными. По слухам, видеокарта будет оснащаться графическим процессором под кодовым названием GB202, в нём якобы присутствует 192 потоковых мультипроцессора и поддержка памяти GDDR7 с шиной до 512 бит. Не исключено, что для игровых видеокарт полная версия чипа использоваться не будет.