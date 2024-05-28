Бренд портативных игровых консолей AYANEO предлагает владельцам устройств предыдущих поколений материнские платы с новыми процессорами для обновления, сообщает Tom’s Hardware. На данный момент компания выходит с этой инициативой на краудфандинговую площадку Indiegogo, предлагая на заказ платы с процессором AMD Ryzen 7 8840U (Hawk Point) по цене от 499 долларов США. Покупка такой платы для обновления существующего устройства ожидаемо выходит дешевле, чем покупка новой консоли на обновлённом оборудовании.
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Обновление доступно для следующих консолей AYANEO:
- Ayaneo Air 1S;
- Ayaneo 2;
- Ayaneo 2S;
- Ayaneo Geek;
- Ayaneo Geek 1S.
Специалисты отмечают, что не во всех случаях обновление может быть оправдано. Так, значимые преимущества при обновлении AMD Ryzen 7 7840U на 8840U найти затруднительно. Процессоры практически идентичны, за исключением наличия у последнего нейронного блока. А вот в случае с моделями AYANEO Geek и Geek 1S обновление имеет смысл — обе этих консоли построены на базе более старых APU AMD Ryzen 7 6800U.
Также причиной обновления может быть потребность в большем количестве памяти, доступны платформы с 16, 32 и 64 ГБ памяти, последние стоят от 549 и 699 долларов США соответственно. К примеру, покупка новой AYANEO Air 1S обойдётся минимум в 899 долларов США, а AYANEO 2 — в 999 долларов США.
На данный момент неизвестно, планирует ли AYANEO выпустить комплекты для обновления в свободную продажу и будет ли прибегать к подобной практике в дальнейшем, когда станут доступны новые APU AMD.