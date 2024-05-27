От компании ждут новостей на выставке Computex 2024 в июне.

Производитель компактных компьютеров, компания AOOSTAR, недавно оказалась в центре внимания, рассказав о подготовке компанией AMD ряда новинок, включая обновлённую видеокарту Radeon RX 7650(M?) XT. Теперь компания намекнула на своём канале в Discord, что ожидает появление первых Zen 5 процессоров в августе, сообщает Wccftech.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

реклама

Поскольку AOOSTAR в первую очередь специализируется на мини-ПК, речь идёт, скорее всего, о новых APU AMD семейства Strix Point, которые, по последним слухам, должны выпустить в рамках серии Ryzen AI 300. Не исключено, что настольные процессоры на базе архитектуры Zen 5 появятся примерно в то же время, пишет Wccftech. AOOSTAR разрабатывает мини-ПК на базе новых процессоров и планирует выпустить первые модели к октябрю, т.е. в начале четвёртого квартала 2024 года. На этот же квартал Intel запланировала запуск серии настольных процессоров Intel Core Ultra 200 семейства Arrow Lake-S, возможно, будут выпущены и процессоры Arrow Lake для ноутбуков.

Источник изображения: AOOSTAR в Discord, Wccftech

Что касается APU AMD Strix Point, ожидается, что они станут серьёзным обновлением во всех отношениях благодаря новой архитектуре ядер Zen 5, обновлённой графической архитектуре RDNA 3+ и новому нейронному блоку XDNA 2 с производительностью в задачах искусственного интеллекта около 45 TOPS. Последнее позволит системам на базе этих APU вступить в «клуб» компьютеров с искусственным интеллектом Microsoft Copilot+ PC.