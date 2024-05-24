Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В HWiNFO внедряется поддержка графических ускорителей Intel Battlemage, Celestial и Melville Sound
По предположениям специалистов, инженерные образцы видеокарт уже могут быть доступны OEM-производителям для внутреннего тестирования.

Поддержка видеокарт следующего поколения Intel Battlemage появится в грядущей версии информационно-диагностической утилиты HWiNFO, сообщает VideoCardz. Это происходит на фоне слухов о потенциальном осенне-зимнем запуске новой серии. По предположениям специалистов, инженерные образцы видеокарт уже могут быть доступны OEM-производителям для внутреннего тестирования.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

реклама

Интересно, что в журнале изменений также упоминаются Melville Sound и Celestial — семейства графических процессоров следующего поколения для центров обработки данных и игр соответственно. Melville Sound был анонсирован после того, как Intel отказалась от планов по созданию Rialto Bridge, преемника Ponte Vecchio. Что касается Celestial, это семейство, которое последует за Battlemage.

Источник изображения: HWiNFO

Intel официально не называла сроки выхода видеокарт Battlemage, информация инсайдеров разнится. Как отмечалось выше, по одним из слухов, видеокарты могут выпустить к сезону распродаж, в конце ноября. По другой информации, видеокарты могут задержаться до конца этого года или до начала следующего.

#intel #видеокарты #intel battlemage
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
На камеру попала кастомная розовая MSI GeForce RTX 4070 Gaming Trio в стиле аниме
Инсайдер Kopite7kimi назвал три печатные платы, из которых якобы будет состоять GeForce RTX 5090
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейшая российская ракета Х-38МЛ разрушила до основания укрепленный район ВСУ
4
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
12
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
2
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
2
Google представила стабильную версию Android Auto 12.0
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
BYD заявила о начале продаж своего хэтчбека Seagull на европейском рынке в следующем году
+
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
21
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
1
Британский генерал пояснил, почему англичанам стоит опасаться российских ракет
3
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
AMD представила новые серверные процессоры семейства Epyc
+
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
1
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Смартфон OnePlus 13 одним из первых будет оснащён новым чипом Snapdragon 8 Gen 4
+
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
+
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
+
Lamborghini отозвала 2133 своих внедорожника Urus из-за проблемы с капотом
3

Популярные статьи

"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
+
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
40
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
4
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
3
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
19
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
17
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Panasonic использует тенденцию к уменьшению размеров камер, выпустив Lumix S9 в стиле поколения Z
4

Сейчас обсуждают

Михаил Мартынов
18:28
Удивили ценой?) к примеру тот же Скайрим онлайн при старте стоил 100$ и ещё 38 дополнений которое каждое стоит по 22$
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
Шнур
18:28
Потом приделают и побольше ракеты
Вышел новый CGI-трейлер ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
Spike Rus
18:27
Наверное посмотрел "Город Эмбер: Побег", или в Фаллаут поиграл наконец 😁
Мэр Харькова анонсировал строительство "подземного города" за €225 млн
wsrtuwr6uw6
18:27
Так в 7735н есть встройка)
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
EvilKnievel
18:24
За границей, балабол , упомянутый выше саундбар на треть дешевле, чем в России, а на ebay либо Allegro ещё дешевле можно найти варианты. $. На то он и загнивающий, этот самый Запад :)))
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Михаил Викторов
18:22
Б8В20А-блок предназначен ный для пуска ракет семейства С-8(С-8КО,С-8КОМ,С-8Б,С-8С) калибром 80 мм с вертолётов. Б8М-аналогично, только для стрельбы с самолётов. УБ-32-для пуска 57 мм ракет семейства С...
Вышел новый CGI-трейлер ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
wsrtuwr6uw6
18:20
"если нужно сэкономить, то я бы взял Radeon RX 6400 — 12000 рублей отдать за новую видеокарту с такой производительностью не жалко." Это шутка?)
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
EvilKnievel
18:17
Покупайте новое достижение отечественного автопрома - "Волгу"! Триумф импортозамещения!
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
EvilKnievel
18:14
Херня это все. Не умеют у вас пиво варить.
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
wsrtuwr6uw6
18:09
Еще мультики до БлекОпс хороши были, а дальше и их не стало.
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем