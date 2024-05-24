По предположениям специалистов, инженерные образцы видеокарт уже могут быть доступны OEM-производителям для внутреннего тестирования.

Поддержка видеокарт следующего поколения Intel Battlemage появится в грядущей версии информационно-диагностической утилиты HWiNFO, сообщает VideoCardz. Это происходит на фоне слухов о потенциальном осенне-зимнем запуске новой серии. По предположениям специалистов, инженерные образцы видеокарт уже могут быть доступны OEM-производителям для внутреннего тестирования.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Интересно, что в журнале изменений также упоминаются Melville Sound и Celestial — семейства графических процессоров следующего поколения для центров обработки данных и игр соответственно. Melville Sound был анонсирован после того, как Intel отказалась от планов по созданию Rialto Bridge, преемника Ponte Vecchio. Что касается Celestial, это семейство, которое последует за Battlemage.

Источник изображения: HWiNFO

Intel официально не называла сроки выхода видеокарт Battlemage, информация инсайдеров разнится. Как отмечалось выше, по одним из слухов, видеокарты могут выпустить к сезону распродаж, в конце ноября. По другой информации, видеокарты могут задержаться до конца этого года или до начала следующего.