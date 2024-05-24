В серии будут доступны парные комплекты общим объёмом до 96 ГБ.

После вчерашнего анонса компания G.SKILL представила серию оперативной памяти разгонной памяти Trident Z5 Royal, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: G.SKILL

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Это флагманская серия класса люкс, как её характеризует производитель, оснащается зеркальными тепло-распределителями, оформленными под золото или серебро. Тепло-распределители вырезаются из алюминия на ЧПУ-станках и гальванизируются. Также модули украшаются «гребнем» с RGB подсветкой, кристаллическая структура которого напоминает россыпь бриллиантов.

Источник изображения: G.SKILL

Компания пока не раскрывает подробные технические характеристики, однако становится известно, что в серии будут представлены парные комплекты общим до 96 ГБ. Комплект DDR5-8400 на 48 ГБ с задержками CL40, судя по всему, будет самым быстрым в этой серии на момент выхода. Модули поддерживают профили Intel XMP 3.0, настройка подсветки может осуществляться через программное обеспечение производителей материнской платы или фирменную утилиту G.SKILL Trident Z Lighting Control.

Источник изображения: G.SKILL

Продажи должны начать в этом месяце.