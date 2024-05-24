Экраны раскрываются вертикально.

Всё больше компаний интересуются ноутбуками с двумя полноразмерными экранами. На рынке уже присутствуют различные модели такого плана, как с одинаковым, так и разным размером экранов, также есть модели, где второй экран заменяет физическую клавиатуру. На этот раз GPD собирается продемонстрировать ноутбук с двумя экранами, расположенными вертикально. Компания утверждает, что это будет первый в мире ноутбук с двойным AMOLED-экраном. Судя по всему, в конструкции будет присутствовать физическая клавиатура.

Источник изображения: GPD, @softwincn, X (заблокирован в РФ)

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Для подобной конструкции важно, чтобы экраны были тонкими и лёгкими, пишет VideoCardz, в частности, поэтому выбрана технология AMOLED — эти экраны легче, поскольку не требуют подсветки. На данный момент GPD не объявила дату выпуска, цены и характеристики устройства, нет даже информации о размере самих экранов. Вероятно, ноутбук представят на выставке Computex 2024, которая пройдёт через несколько недель.