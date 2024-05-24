Цены пока остаются неизвестными.

Китайская компания Gunnir была в числе первых партнёров Intel по выпуску видеокарт Arc серии A и на сегодняшний день предлагает самый большой ассортимент моделей в этой серии — 15 моделей с учётом двух новинок. Этими новинками стали видеокарты Photon Arc A750 и A770 с тематическим оформлением по игре Elden Ring: Shadow of the Erdtree, сообщает VideoCardz. Ранее компания выпустила в линейке Photon видеокарты в чёрном и белом цветовом исполнении, а также модели с эксклюзивным дизайном в честь Летних Азиатских игр 2022 года.

Источник изображения: Gunnir

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По сравнению со стандартными видеокартами Photon, в конструкции новых вариантов изменений не замечено. Отличается только оформление: заднюю панель украшает рисунок Elden Ring: Shadow of the Erdtree, также тематическое оформление получили наклейки на вентиляторах и сама коробка с видеокартой. О наличии каких-либо аксессуаров и/или бонусов в комплекте информации нет.

Источник изображения: Gunnir

Intel Arc A770 оснащается графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe, в Gunnir не подтвердили объём видеопамяти, но, скорее всего, это вариант с 16 ГБ 256-битной GDDR6. Что касается A750, в графическом процессоре этой карты активно 28 ядер Xe, а объём памяти составляет 8 ГБ. Обе модели используют два 8-контактных разъёма для дополнительного питания.