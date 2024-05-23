Вероятно, модули представят на Computex 2024.

Хотя компания G.SKILL демонстрировала новую премиальную серию модулей оперативной памяти Trident Z5 Royal ещё весной прошлого года, новостей о её выпуске не было до сих пор. Но, наконец, компания объявила — новая серия скоро появится. В июне пройдёт выставка Computex 2024, вероятно, в это время серию модулей окончательно представят, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: G.SKILL Official, YouTube

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Компания пока не делится какими-либо характеристиками, однако от этой премиальной серии можно ожидать только лучшего. G.SKILL выпускает большой ассортимент комплектов оперативной памяти, включая одни из самых быстрых комплектов DDR5 на рынке, поэтому серия Trident Z5 Royal вряд ли разочарует.

Как и прежде, модули будут оснащаться полированными золотистыми или серебристыми тепло-распределителями, а также RGB «гребнем», напоминающем россыпь бриллиантов. Дизайн выглядит дорого, стоить комплекты памяти тоже должны соответствующе, но цены пока не объявлены, а специалисты полагают, что они могут быть даже ниже ожиданий.



