Блоки доступны в чёрном и белом цвете.

GIGABYTE представила серию модульных блоков питания AORUS ELITE с моделями мощностью 850 и 1000 Вт в чёрном и белом цвете. Блоки питания имеют сертификаты 80 PLUS Platinum, соответствуют стандартам Intel ATX 3.0 и PCIe Gen 5.0, оснащаясь одним 16-контактным кабелем питания для видеокарт.

Источник изображения: GIGABYTE

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Инженерам GIGABYTE удалось уместить эти мощные блоки питания в относительно небольшой корпус размерами 150×140×86 мм. Система охлаждения включает вентилятор диаметром 120 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость вентилятора регулируется в зависимости от мощности, поддерживается бесшумный режим при низкой нагрузке.

Источник изображения: GIGABYTE

Среди других особенностей: применение японских конденсаторов, дизайн с необычной решёткой вентилятора и съёмная магнитная пластина с логотипом бренда и названием модели. Для блока заявлены защиты от перегрузки по току (OCP), напряжению (OVP) и мощности (OPP), от перегрева (OTP), короткого замыкания (SCP) и пониженного напряжения (UVP).

Цены и сроки начала продаж не уточняются.