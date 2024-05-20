Модель собираются показать на Computex.

PALIT собирается показать на предстоящем мероприятии Computex новую видеокарту в серии GameRock с гибридным воздушно-водяным охлаждением, сообщает Guru3D со ссылкой на тизер компании в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображений: @Palit_Global, X (заблокирована в РФ)

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Предстоящая модель, скорее всего, будет одной из флагманских видеокарт, GeForce RTX 4090 или RTX 4080 SUPER, и ознаменует переход компании от традиционных воздушных систем охлаждения к более экзотическим вариантам. Судя по изображениям, модель занимает до четырёх слотов расширения и оснащается гибридной системой охлаждения с тремя вентиляторами и встроенным жидкостным контуром. Подобная конструкция должна быть разработана с учётом универсальности, обеспечивать достаточное охлаждение независимо от того, активен контур жидкостного охлаждения или нет.

Задействовав жидкостный контур, владельцы повысят эффективность охлаждения, что потенциально приведёт и к повышению производительности в сценариях с высокой нагрузкой. Также за счёт более эффективного охлаждения энтузиасты смогут рискнуть и добиться ещё большей производительности за счёт разгона. К слову, накануне сообщалось, как бразильским специалистам удалось за счёт разгона RTX 4070 Ti SUPER опередить стоковую RTX 4080.