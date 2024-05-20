Это больше, чем 1200 Вт, которые NVIDIA заявила для ускорителей на базе чипа B200.

Intel подтвердила, что энергопотребление будущих решений для сегмента искусственного интеллекта на базе гибридных чипов Falcon Shores, объединяющих процессорные ядра и вычислительные блоки на базе графической архитектуры Xe, будет достигать 1500 Вт, пишет Guru3D со ссылкой на ComputerBase и Tom’s Hardware. Это больше, чем 1200 Вт, которые NVIDIA заявила для ускорителей на базе чипа B200 семейства Blackwell.

Источник изображения: Intel, Guru3D

реклама

Архитектура процессора Falcon Shores описывается как «многоячеечная», включающая как ядра x86 для задач общего назначения, так и ядра Xe, предназначенные для высокопроизводительных вычислений и ускорения задач с применением искусственного интеллекта. Как ожидается, чипы Falcon Shores обеспечат высокую вычислительную производительность, также компания переработает и упростит программное обеспечение с целью повысить привлекательность новых решений для разработчиков.

Из-за высокого энергопотребления требованиями к охлаждению возрастут, а проектировать системы станет сложнее. Intel может предложить системы с передовыми технологии охлаждения, жидкостным и иммерсионным. Также Intel потребуется перейти от стандарта серверных модулей OAM 2.0 к чему-то новому, поскольку в OAM 2.0 мощность модулей ограничена 1000 Вт.

Запуск линейки ускорителей Falcon Shores запланирован на 2025 год.