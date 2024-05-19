Конструкция может использоваться в ноутбуках, как унифицированное решение.

Похоже, компания Lenovo разработала унифицированное решение, которое позволяет использовать слот M.2 в ноутбуках для установки твердотельного накопителя или дискретной видеокарты. Интересные фотографии опубликовал пользователь социальной сети Weibo под псевдонимом Golden Pig (кит. 金猪升级包), известный как довольно надёжный инсайдер в сегменте ноутбуков, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

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Видеокарта RTX 4050, показанная на одном из фото, не является MXM (Mobile PCI Express Module) платой расширения, как можно было бы подумать. Вместо этого используется тройной коннектор M.2, а на плате — тройной слот M.2. Таким образом, компания создаёт унифицированное решение, которое позволяет в одних ноутбуках использовать тройной слот для установки видеокарты, а в других — накопителей.

Источник изображений: Golden Pig (кит. 金猪升级包), Weibo

Можно задаться вопросом, зачем RTX 4050 тройной M.2, ведь видеокарта использует 8 линий PCIe. Вероятно, это связано с мощностью, которую можно передать через один разъём — RTX 4050 требуется около 35 Вт энергии как минимум, что могут обеспечить три слота M.2. Используется ли такая конструкция уже в каких-либо ноутбуках, блогер не уточняет.