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Moleculo
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с памятью 26 Гбит/с превзошла RTX 4080
Бразильские специалисты устроили соревнование, кому удастся разогнать память сильнее.

Источник изображения: Risto Kokkonen, Unsplash

Небольшое соревнование по модификации и разгону GeForce RTX 4070 Ti SUPER устроили команды Пауло Гомеша (Paulo Gomes) и TecLab, сообщает VideoCardz. Первый известен, как специалист по ремонту электроники, часто экспериментирующий с видеокартами, а TecLab — это команда оверклокеров, установившая множество мировых рекордов.

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Каждая из команд взяла модели от своих партнёров, так, в случае с TecLab это была видеокарта компании GALAX, а команда Гомеша работала с вариантом  Manli.

Разгон от команды Paulo Gomes. Источник изображения: Paulo Gomes, YouTube

Из коробки GeForce RTX 4070 Ti SUPER оснащается чипами памяти со скоростью 21 Гбит/с, что не является рекордным значением — RTX 4080 SUPER поставляется с чипами 22,4 Гбит/с. Обе команды экспериментировали с заменой чипов и разгоном, команде Гомеша удалось достичь скорости 24 Гбит/с, но оверклокерский опыт позволил TecLab добиться большего успеха, разогнать чипы до скорости выше 26 Гбит/с.

В тесте Unigine Superposition 8K разгон графического процессора и памяти позволил RTX 4070 Ti SUPER обойти стоковую RTX 4080.

Разгон от команды TecLab. Источник изображения: TecLab, YouTube

Результаты тестирования:

  • GeForce RTX 4080 — 8525
  • MANLI RTX 4070 Ti SUPER (Paulo Gomes) — 7212
  • MANLI RTX 4070 Ti SUPER (Paulo Gomes) GPU OC и память 24 Гбит/с — 8870
  • GALAX RTX 4070 Ti SUPER (TecLab) — 7028
  • GALAX RTX 4070 Ti SUPER (TecLab) GPU OC и память 26 Гбит/с — 9133


Обе карты были протестированы со штатными кулерами без использования какого-либо экзотического охлаждения. Это показывает, что видеокарты могут работать с более быстрой памятью, используя текущие конструкции.


По слухам, графические процессоры следующего поколения серии GeForce RTX 50 будут иметь более быструю память GDDR7 со скоростью до 28 Гбит/с. Такие тесты показывают только то, что само по себе обновление памяти будет способствовать повышению производительности игровых графических процессоров нового поколения.

#nvidia #видеокарты #разгон
Источник: videocardz.com
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