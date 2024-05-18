Плата оснащается подсистемой питания с 60-амперными DrMOS и тремя M.2 PCIe 4.0 x4.

ASUS представила Z790-AYW WIFI W, новое дополнение к линейке материнских плат серии PRIME, отличающееся белым дизайном печатной платы, серебристо-белыми радиаторами и накладками, сообщает Guru3D. Плата выполнена в форм-факторе ATX, оснащается подсистемой питания с 60-амперными DrMOS и комбинацией 8- и 4-контактного разъёмов для питания процессора. Помимо этого, плата выделяется поддержкой памяти DDR5 со скоростью 8000 МТ/с и выше при разгоне.

Источник изображения: ASUS

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Для установки видеокарт и плат расширения ASUS Z790-AYW WIFI W предлагает комбинацию основного усиленного слота PCIe 4.0 x16, двух слотов PCIe 4.0 x4 (полноразмерные) и двух слотов PCIe 4.0 x1. Для установки твердотельных накопителей предусмотрено три слота M.2 с радиаторами, два из которых поддерживают накопители увеличенного формата 22110. Для подключения SATA накопителей есть четыре порта.

Источник изображения: ASUS

На задней панели расположились четыре USB 2.0, два USB со скоростью передачи до 5 Гбит/с и два со скоростью передачи до 10 Гбит/с, один из которых Type-C. Плата поддерживает подключение до четырёх дополнительных корпусных USB 2.0, до четырёх USB со скоростью до 5 Гбит/с и один со скоростью до 10 Гбит/с (Type-C). Также на плате присутствует коннектор для подключения Thunderbolt 4. Сетевое возможности представлены проводным адаптером Realtek 2.5G и беспроводным Wi-Fi 6 с антенной в виде акульего плавника.