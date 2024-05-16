С небольшим преимуществом, но для мобильного чипа достойный результат.

Инженерный образец 12-ядерного мобильного процессора AMD Strix Point с кодовым обозначением OPN 100-000000994-38 был протестирован в Blender и оказался немного быстрее, чем 8-ядерный Ryzen 7 7700X, 7800X3D и даже Ryzen 9 3900X, сообщает VideoCardz. Настройки питания и охлаждения остаются неизвестны, тем не менее, показатели для мобильного чипа с мощностью до 45 Вт впечатляют — процессор набрал 270,92 балла.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Будущее семейство APU AMD Strix Point считается значительным обновлением. По слухам, флагманские процессор объединят четыре ядра Zen5 и восемь ядер Zen5c в одном монолитном кристалле. Интегрированная графика также будет улучшена, но пока нет каких-либо надёжных тестов. В максимальной конфигурации графика должна предложить 16 вычислительных блоков CU. Помимо этого, новые процессоры получат обновлённый нейронный блок NPU, обеспечивающий в 3 раза более высокую производительность в задачах с применением искусственного интеллекта, по сравнению с APU Hawk Point.

Источник изображения: Blender.org

Информацию о линейке APU AMD Strix Point ожидают на Computex 2024 в июне. Судя по всему, AMD готовит ребрендинг с презентацией мобильных процессоров Strix Point, которые станут первыми представителями серии Ryzen AI 100. Также ходят слухи об уходе AMD от подхода с дифференциацией процессоров по классам мощности H/HS/U.