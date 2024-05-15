Thunderbolt Share обеспечит работу между ПК с общим экраном, клавиатурой, мышью и хранилищем.

Intel объявила о выпуске программного обеспечения Thunderbolt Share, которое предназначено для простого, быстрого и эффективного способа совместного использования экранов и файлов на двух компьютерах, не перегружая сети Wi-Fi или Ethernet, сообщает Tom’s Hardware. Thunderbolt Share будет работать с Thunderbolt 4 или 5, ПК, док-станциями и мониторами.

Thunderbolt Share позволит владельцам ПК соединить два своих компьютера с помощью проводного соединения Thunderbolt, обеспечивая работу между ПК с общим экраном, клавиатурой, мышью и хранилищем. Программное обеспечение также позволяет синхронизировать папки или легко перетаскивать файлы между компьютерами. Пользователь просто соединяет два компьютера с помощью кабеля Thunderbolt, а затем перемещает файлы.

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Источник изображения: Intel, Tom's Hardware

Thunderbolt Share обеспечивает совместное использование экрана между двумя компьютерами без сжатия. Компания заявляет о низкой задержке с возможностью зеркального отображения на экранах 1080p с частотой кадров до 60 FPS.

Источник изображения: Intel, Tom's Hardware

Intel заверяет, что безопасность и конфиденциальность не поставлены под угрозу при использовании Thunderbolt Share. Программное обеспечение использует защиту данных на базе Intel VT-d, соблюдает контроль доступа пользователей через экраны, заблокированные паролем Windows, и позволяет только определённым операциям иметь локальный доступ.

Thunderbolt Share изначально будет поддерживать только ПК под управлением Windows, но Intel может рассмотреть возможность расширения на другие операционные системы в будущем.

Поддержка Thunderbolt Share появится на некоторых ПК и аксессуарах во второй половине 2024 года.