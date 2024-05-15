Это модель с низким энергопотреблением и E-ядрами.

Ранее Intel представила процессоры Alder Lake-N для маломощных ноутбуков и мини ПК. Процессоры N состоят только из эффективных ядер и работают в диапазоне мощности 6…12 Вт. Twitter (заблокирован в РФ) блогер @InstLatX64 сообщил, что компания готовит новое семейство подобных процессоров под названием Twin Lake, одним из представителей которого является 4-ядерный и 4-поточный Intel N250 с базовой частотой 1,2 ГГц.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Ранее ходили слухи, что в семействе Twin Lake появятся модели с количеством E-ядер до 8, отмечает VideoCardz. Теперь эта информация дополняется тем, что одними из целевых устройств Twin Lake являются доступные хромбуки, которые будут представлены во второй половине 2024 года и начнут массово поступать в магазине в начале 2025 года.

Новая модель Intel N250 вписывается в текущий ряд процессоров Alder Lake-N, будет ли процессор иметь какие-либо дополнительные преимущества, помимо повышенных частот, неизвестно. Если нет, интересен смысл появления нового семейства.