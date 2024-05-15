На базе ускорителей Ponte Vecchio построен экзафлопсный суперкомпьютер Aurora.

Intel решила прекратить выпуск линейки продуктов для сегмента высокопроизводительных вычислений (HPC) на базе графических процессоров Ponte Vecchio и переключить своё внимание на разработку следующего поколения под кодовым названием Falcon Shores, пишет TechPowerUp со ссылкой на ServeTheHome.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Это решение было принято в связи с тем, что Intel стремится оптимизировать свою деятельность и сосредоточить свои ресурсы на наиболее перспективных и конкурентоспособных предложениях. Графический процессор Ponte Vecchio, выпущенный в январе 2023 года, должен был стать флагманским продуктом Intel на рынке HPC и составить конкуренцию сериям NVIDIA H100 и AMD Instinct MI300. Однако, несмотря на впечатляющие характеристики и возможности, Ponte Vecchio столкнулся со значительными задержками и проблемами в цикле разработки и производства. Решение Intel отказаться от Ponte Vecchio является прагматичным, учитывая острую конкуренцию и быстро развивающуюся ситуацию на рынке графических процессоров для центров обработки данных, объясняют специалисты. К слову, на базе ускорителей Ponte Vecchio построен экзафлопсный суперкомпьютер Aurora.

Ожидается, что Falcon Shores, выпуск которого запланирован на 2025 год, будет использовать новейшие технологические узлы и архитектурные инновации Intel. Он будет нацелен и на сегмент HPC и на сегмент искусственного интеллекта (ИИ), благодаря поддержке высокоточных вычислений FP64 и вычислений с низкой точностью FP16/INT8. В настоящее время в портфолио Intel есть ускорители Gaudi 2 и Gaudi 3, ориентированные на ИИ.